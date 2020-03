ANTEC TORQUE Green Machine / Pictures and Video are upOn this build ive used my first vinyl decals ive made by my self. That green coloured liquid looks toxicThanks to Antec, Inc Noiseblocker for the support in this build ! Hope you enjoy the pictures and video !SystemspecificationsASRock X570 Steel LegendAMD Ryzen 3700X @4,3GHz allcore16GB Teamgroup Xtreem ARGB DDR4 3600MHz CL18ASRock 5700XT 8GB ReferenceANTEC TORQUE CaseANTEC HCG 750 PSU2x 500GB Teamgroup Delta MAX SSD´s1x 512GB M.2 CorsairNoiseblocker 120mm EloopX ARGB Fans(six pcs)WatercoolingpartsBitspower 360mm Touchaqua Radiators (two)Bitspower Summit M Oled CPU CoolerBitspower Lotan GPU Cooler + OLED TerminalBitspower 16mm HT FittingsBitspower SEDNA Torque Distributionplate with Bitspower DDC PumpeLiquid Destilled Water + Bitspower UV Laser Green DYE