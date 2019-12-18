Site unsafe warning

Discussion in 'Feedback & Suggestions' started by David, 18 Dec 2019 at 11:03.
Getting a security warning on my phone when accessing the forum page.
Anyone else seeing this?
Same here but on work PC
Yup, me too.
Looks like the cert expired today, if my browser is to be believed.
It's also creating a strange problem with my Chrome browser where I can't post replies or enter any text when creating a new topic other than the title...
This is the cert error I'm getting in case an admin needs the info
Spoiler
NET::ERR_CERT_DATE_INVALID
Subject: forums.bit-tech.net
Issuer: Let's Encrypt Authority X3
Expires on: 18 Dec 2019
Current date: 18 Dec 2019
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-----END CERTIFICATE-----
@MLyons
Am an idiot. All fixed. Been super swamped with our typical xmas uplift.
It WAS broke... it WAS him.
Separate names with a comma.