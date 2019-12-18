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Site unsafe warning

Discussion in 'Feedback & Suggestions' started by David, 18 Dec 2019 at 11:03.

  1. David

    David Take my advice — I’m not using it.

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    7 Apr 2009
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    Getting a security warning on my phone when accessing the forum page.

    Anyone else seeing this?
     
    David, 18 Dec 2019 at 11:03
    #1
  2. GeorgeK

    GeorgeK Swinging the banhammer Super Moderator

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    Same here but on work PC
     
    GeorgeK, 18 Dec 2019 at 11:06
    #2
  3. liratheal

    liratheal Sharing is Caring

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    Yup, me too.

    Looks like the cert expired today, if my browser is to be believed.
     
    liratheal, 18 Dec 2019 at 11:06
    #3
  4. suenstar

    suenstar Collector of Things

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    It's also creating a strange problem with my Chrome browser where I can't post replies or enter any text when creating a new topic other than the title...

    This is the cert error I'm getting in case an admin needs the info
    NET::ERR_CERT_DATE_INVALID
    Subject: forums.bit-tech.net

    Issuer: Let's Encrypt Authority X3

    Expires on: 18 Dec 2019

    Current date: 18 Dec 2019

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    MA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDIXs81CyruqtFVf5MkJ/zychMl
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    nsHsKc7cc51L9hF4susVipa2S4+8ZH3of3FqV/7fzTbgDsa5vE35pZq1vjcLq0mz
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    RTBDMAgGBmeBDAECATA3BgsrBgEEAYLfEwEBATAoMCYGCCsGAQUFBwIBFhpodHRw
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    7BZy1SbsOFU5Q9D8/RhcQPGX69Wam40dutolucbY38EVAjqr2m7xPi71XAicPNaD
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    suenstar, 18 Dec 2019 at 11:10
    #4
  5. GeorgeK

    GeorgeK Swinging the banhammer Super Moderator

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    GeorgeK, 18 Dec 2019 at 11:21
    #5
  6. MLyons

    MLyons Half dev, Half doge. Staff Administrator Super Moderator Moderator

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    Am an idiot. All fixed. Been super swamped with our typical xmas uplift.
     
    MLyons, 18 Dec 2019 at 11:23
    #6
    David likes this.
  7. Jeff Hine

    Jeff Hine Nothing special

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    It WAS broke... it WAS him. :p
     
    Jeff Hine, 18 Dec 2019 at 12:24
    #7

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